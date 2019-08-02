Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прокуратура Москвы внесла предостережение незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь о недопустимости нарушения закона в связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Переговоры закончились безрезультатно, заявка была отозвана.

"Прокуратурой города в отношении организатора мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что любые попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие в Москве - прямое нарушение закона, организация мероприятия и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность.