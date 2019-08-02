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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве

Вчера, 09:46
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Любовь Соболь. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прокуратура Москвы внесла предостережение незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь о недопустимости нарушения закона в связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Переговоры закончились безрезультатно, заявка была отозвана.
Офисное здание Сахаров Бизнес Плаза – Проспект академика Сахарова
1 августа, 19:01
Власти Москвы согласовали митинг 10 августа на проспекте Академика Сахарова
"Прокуратурой города в отношении организатора мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что любые попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие в Москве - прямое нарушение закона, организация мероприятия и участие в нем влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
"Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
1 августа, 16:14
СПЧ надеется, что несогласованных мероприятий в Москве 3 августа не будет
7350014
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Выборы в МосгордумуМоскваРоссияОбщество
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