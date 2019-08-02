Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг - РИА Новости. Специальная комиссия управления МЧС по ХМАО-Югре выясняет, был ли мужчина, напавший с ножом на полицейских во дворе жилого дома в Сургуте, сотрудником территориального подразделения ведомства, сообщил РИА Новости представитель управления.

Конфликт произошел во дворе дома по улице Пушкина вечером в четверг. Прибывшие по сообщению жильцов сотрудники полиции пытались задержать подозрительного мужчину, однако он оказал сопротивление и напал на них с ножом. Один полицейский от ранения скончался, второго госпитализировали.

Следственное управление СК РФ по Югре возбудило уголовное дело, заявив, что зачинщиком конфликта оказался 37-летний местный житель, в момент инцидента он был пьян. Другие подробности личности мужчины не раскрываются. В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных органах отмечал, что нападавший работал в территориальном подразделении МЧС.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, специальная комиссия выясняет, действительно ли нападавший является работником ведомства.

"Комиссия выехала, проверяет сведения. Если подтвердится - будут также выяснять, был ли он в отпуске в тот момент или нет - то к руководству подразделения будут приняты жесткие дисциплинарные меры. Пока вся информация проверяется", - заявил собеседник агентства.