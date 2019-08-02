В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР сообщали о семи нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР две мины калибром 120 миллиметров, они также вели огонь из гранатомета и стрелкового оружия.