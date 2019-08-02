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РИА Новости

Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников

Вчера, 09:42
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск России с днем ВДВ, отметив их мужество и преданность присяге и боевому братству, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Воздушно-десантные войска России в пятницу, 2 августа, отмечают 89-ю годовщину основания - именно в этот день в 1930 году на учениях под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые десантировалось на парашютах небольшое подразделение численностью 12 человек.
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"Служба в Воздушно-десантных войсках требует высочайшей компетентности, силы духа и личного мужества. Представители легендарной "крылатой пехоты" – всегда с честью выполняли свой воинский долг: и в годы Великой Отечественной войны, и при проведении специальных операций и миротворческих миссий. Свято хранили верность Присяге и боевому братству", - говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что сегодня десантники достойно продолжают патриотические традиции, заложенные ветеранами. "Вы всегда там, где особенно трудно, где нужно действовать четко, слаженно, решительно", - добавил Путин.
Президент выразил уверенность в том, что десантники и впредь будут совершенствовать выучку, успешно решать поставленные задачи, самоотверженно защищать национальные интересы Отечества и безопасность наших граждан.
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Воздушно-десантные войска РоссииВладимир ПутинРоссияБезопасность
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