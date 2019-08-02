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РИА Новости

Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн

Вчера, 09:37
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© РИА Новости / Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкОчистка и полировка мерных слитков из золота на Новосибирском аффинажном заводе
Очистка и полировка мерных слитков из золота на Новосибирском аффинажном заводе
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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Очистка и полировка мерных слитков из золота на Новосибирском аффинажном заводе. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Алсу Гараева. Тихой инвестиционной гаванью для россиян в эпоху торговых войн, когда страны наперегонки обесценивают нацвалюту в попытке сохранить конкурентоспособность своих товаров, могут стать вложения в драгоценные металлы - платину, палладий, золото или серебро с помощью специального банковского счета, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Золото используется в периоды спада, валютных и торговых войн, оно не привязано к спаду промышленного производства и лучше подходит для инвестиций в периоды острой нестабильности", - полагает независимый финансовый советник Наталья Смирнова. Инвестстратег "БКС Премьер" Светлана Кордо призывает инвестировать в палладий - за два последних года этот металл вырос в цене в три раза и обогнал по стоимости золото.
Желтый металл в периоды экономической нестабильности может даже обогнать по доходности банковские вклады, полагают эксперты. Вместе с тем участники рынка предостерегают: если у банка отзовут лицензию, инвестор может потерять свои металлические вложения, кроме того, в некоторых случаях может возникнуть обязанность уплаты налога на доход.

Выбираем металл

Для начала инвестору стоит определиться, какой вид вложений ему подойдет лучше: обезличенный металлический счет – когда физической покупки металла не происходит, а сумма на счете только приравнивается к его рыночной цене; или он хочет приобрести непосредственно слиток. Каждый инструмент имеет свои плюсы и минусы.
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Чтобы открыть счет в драгметаллах, нужно обратиться в любой банк, имеющий гослицензию на работу с ними и предлагающий такую услугу. Приобрести можно от 0,1 грамма золота, палладия, платины, либо от 1 грамма серебра. С начала года золото, самое популярное у россиян, прибавило в цене 12,3%, серебро – 6,4%, палладий – 27,6%, платина – 10,3%.
Минимальная сумма на счету зависит от банка, но есть варианты, доступные от 1 грамма соответствующего металла - "золотой" счет можно открыть примерно от 3 тысяч рублей. Цена за грамм всегда указана на сайте банка.
Стоит тщательно выбирать кредитную организацию для таких вложений, ведь они зачастую носят долгосрочный характер. Лучше всего обратиться в банк с очень высоким кредитным рейтингом, близким к максимальному, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. "Поскольку металлические счета не покрываются АСВ, открывать их имеет смысл только в системно значимых банках, а из них уже выбирать те, где цена, по которой вам продадут один обезличенный грамм металла, будет ближе всего к рыночной цене", - советует Смирнова.
Еще одно преимущество обезличенных счетов в драгметаллах помимо их устойчивости в период экономической лихорадки - отсутствие 20% НДС, напоминает Кордо. Он подлежит уплате, только если инвестор покупает металл в виде слитка, и сейчас власти обсуждают возможность его отмены.
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Возможные риски

"Драгоценный" счет позволит заработать на изменении рыночных цен и на валютной переоценке, однако в целом это довольно специфические вложения, уверена Кордо. "В случае с металлическими счетами присутствует сразу несколько серьезных "но": это НДФЛ 13%, кроме тех случаев, когда инвестор владел активами более трех лет, банковские комиссии, и большая разница между ценой покупки и продажи", - поясняет она.
При этом как в случае продажи драгоценных металлов в слитках, так и при закрытии обезличенного счета, банк не будет выполнять функции налогового агента и инвестору придется самостоятельно подавать декларацию налоговикам, напоминает Смирнова. В конце концов, доходность в случае с драгметаллами не гарантирована - при снижении цен на них инвестор может получить убыток.
Тем не менее, у инвестиций в драгметаллы есть будущее, особенно, если законодатель решит сделать шаг навстречу этому инструменту. "Думаю, если ввести страхование металлических счетов, а также если банк сделать налоговым агентом, то, возможно, спрос на такие инвестиции возрастет", - полагает Смирнова.
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