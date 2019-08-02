В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале

УФА, 2 авг - РИА Новости. Сельчане в Удмуртии нашли в лесу тело подростка, пропавшего после дискотеки в Удмуртии пять месяцев назад, сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствие сообщает, что 14-летний подросток с 16 февраля 2019 года считался без вести пропавшим. Последний раз ребёнка видели на дискотеке в городе Можга, он ушёл оттуда в два часа ночи и исчез. Велись его поиски.