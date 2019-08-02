Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 авг – РИА Новости. Поисковики Сахалина и Хабаровска нашли на курильском острове Шумшу останки советских и японских солдат, сообщил РИА Новости руководитель островного подразделения Поискового движения России Артем Бандура.

"Во время очередной, шестой, экспедиции с участием сахалинских и хабаровских поисковиков на курильский остров Шумшу на местах боев в августе 1945 года были подняты останки пяти советских солдат и шести японских военнослужащих. Кроме этого, мы нашли различные предметы, представляющие музейную ценность", - рассказал собеседник агентства.

По словам Бандуры, в отличие от экспедиций прошлых лет, когда были найдены массовые санитарные захоронения, в этом году все останки были обнаружены по одному на местах гибели. При эксгумации останков одного советского солдата поисковики нашли редко встречающуюся в их работе капсулу смертного медальона.

"К сожалению, она оказалась пустой, поэтому установить имя солдата не удалось. Безымянными оказались все пять погибших в августе 1945 года советских воинов. Их останки мы передали администрации Северо-Курильского района для торжественного захоронения на воинском мемориале города", - отметил Бандура.

Останки пяти японцев обнаружили поисковики из Хабаровска в переходной траншее, идущей к высоте Северная, а одного – в траве. При них были обнаружены именные печати, обереги, карманные ножи, монеты, личные жетоны и другие вещи. У одного солдата не оказалось печати, но на стальном шлеме была написана его фамилия.