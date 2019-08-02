Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что обратится к европейским партнерам, если его снимут с должности главы Киевской городской государственной администрации

Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить мэра Киева Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации - и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу Киевской горадминистрации назначает и увольняет президент по представлению правительства.

"Я буду обращаться в судебные инстанции, к европейским партнерам. Европейская хартия местного самоуправления уже свои выводы в этом ключе сделала. Если мы хотим построить демократическое государство, то "спускать парашютистов" в городскую власть, пренебрегая мнением граждан, неправильно", - сказал Кличко в интервью изданию " РБК-Украина ", отвечая на вопрос о дальнейших действиях, в случае снятия с должности.

Он также заявил, что встречался с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, не потому что ему "нужна крыша", а потому что Украине нужны партнеры, без поддержки которых, по его мнению, она бы уже стала частью "Российской империи".

"Мне "крыша" не нужна, но нам нужны партнеры. Без поддержки наших партнеров, тех стран, которые видят Украину демократической, Украина сегодня бы не существовала. Мы бы были частью большой Российской империи, это тоже не секрет", - заявил мэр Киева.