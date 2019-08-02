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РИА Новости

Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать

Вчера, 09:23
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© РИА Новости / Антон ДенисовВ Иркутской области запустили систему для борьбы с незаконными рубками леса
В Иркутской области запустили систему для борьбы с незаконными рубками леса
© РИА Новости / Антон Денисов
ОСТРОВ ИТУРУП, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации техники, используемой при незаконных рубках леса.
Он отметил, что проблема с незаконными вырубками существует и носит очень масштабный характер. Что касается того, что такие вырубки могут быть причиной лесных пожаров, то, по словам премьера, эту связь еще предстоит установить.
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"Но тем не менее есть такая точка зрения, она должна быть подвергнута анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб", — сказал Медведев журналистам.
По его словам, подписанное поручение поможет бороться с незаконными вырубками.
"Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса — это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы, в общем, любая техника — изымались, то есть конфисковывались в доход бюджета. По той же схеме, как это делается, например, в отношении орудий незаконного рыбного промысла. Здесь будет применен тот же самый порядок и те же самые правила. Надеюсь, что это поможет эту проблему решить. Считаю, что это абсолютно справедливый подход к такого рода незаконным действиям", — добавил премьер.
Накануне Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов как способе сокрытия незаконной заготовки древесины.
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Обсудить 32
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуДмитрий МедведевРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А судить за незаконные вырубки леса не пробовали, тогда и конфискация по суду и возмещение ущерба! Типа до пожаров нечего не знали? Что же это за правительство-довело до края, а виноваты местные чиновники? А где взять деньги на самолеты для тушения в труднодоступных местах, если сейчас с привлечением армии и то не потушили. Сплошная показуха с парадами и салютами, а Москву и Петербург-как в СССР вся страна кормит. Страну довели до полной разрухи.
2 августа, 10:15
dd.rwk
2900215
А до этого, что оставляли и давали штраф 500 руб?
2 августа, 10:10
Валерий Штатько
15130200
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