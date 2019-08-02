Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать

В Иркутской области запустили систему для борьбы с незаконными рубками леса

ОСТРОВ ИТУРУП, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации техники, используемой при незаконных рубках леса.

Он отметил, что проблема с незаконными вырубками существует и носит очень масштабный характер. Что касается того, что такие вырубки могут быть причиной лесных пожаров, то, по словам премьера, эту связь еще предстоит установить.

"Но тем не менее есть такая точка зрения, она должна быть подвергнута анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб", — сказал Медведев журналистам.

По его словам, подписанное поручение поможет бороться с незаконными вырубками.

"Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса — это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы, в общем, любая техника — изымались, то есть конфисковывались в доход бюджета. По той же схеме, как это делается, например, в отношении орудий незаконного рыбного промысла. Здесь будет применен тот же самый порядок и те же самые правила. Надеюсь, что это поможет эту проблему решить. Считаю, что это абсолютно справедливый подход к такого рода незаконным действиям", — добавил премьер.

Накануне Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов как способе сокрытия незаконной заготовки древесины.

Пожары в тайге

Около недели назад Сибирь и другие регионы России окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.

Площадь лесных пожаров достигла почти трех миллионов гектаров. По данным Авиалесоохраны, за последние сутки в стране тушили 160 пожаров, больше всего леса горит в Иркутской области.