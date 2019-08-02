Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T09:23Z
https://ria.ru/20190802/1557099511.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147908/64/1479086444_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_5536ee64373d592bcbb1c339188241e5.jpg
РИА Новости

Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир

Вчера, 09:23
415
© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские военные
Индийские военные
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийские военные. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Правительство Индии направило по меньшей мере 28 тысяч военнослужащих сил полиции центрального резерва (CRPF) на север страны в спорный регион Кашмир в дополнение к 10 тысячам военнослужащих, которые были размещены там на прошлой неделе, пишет журнал India Today.
Как сообщил изданию неназванный высокопоставленный источник, за последние четыре дня в Кашмирскую долину были отправлены представители 281 военизированного формирования. По данным источника, развертывание направлено на защиту от "возможных" протестов, связанных с решениями правительства. При этом вооруженные силы были приведены в состояние повышенной готовности.
Президент США Дональд Трамп
22 июля, 21:04
Трамп готов быть посредником между Индией и Пакистаном по Кашмиру
Точная причина переброски военнослужащих не сообщается. По данным India Today, ранее один из главных представителей полицейского управления штата Джамму и Кашмир заявил, что военнослужащих "направили для отдыха и восстановления сил в долине". При этом источники в правительстве заявили, что было получено сообщение о возможном теракте.
Сообщается, что решение об отправке войск в регион поступило после возвращения советника премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджита Довала из Кашмира, где он находился с визитом с 24 по 26 июля. По данным источников, там он провел встречи с высокопоставленными сотрудниками служб безопасности и разведки, на которых обсуждалась ситуация в регионе.
Пакистанские военные на месте крушения индийского истребителя в Кашмире. 27 февраля 2019
15 июля, 04:24
Индия и Пакистан должны вести диалог по Кашмиру, заявил бывший дипломат
По данным СМИ, неожиданный ввод большого количества военнослужащих в регион вызвал панику среди мирных жителей.
В настоящее время в отношениях между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за нападения на колонну военизированной полиции, которое произошло 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир. Ответственность за случившееся взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар базируется в Пакистане. Жертвами атаки в тот день стали 45 человек.
После нее Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив провести совместное комплексное расследование. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.
300001
Обсудить 0
КашмирИндияВ мире
Рекомендуем
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
РИА
Новости
В Индии объяснили отправку военных в Кашмир
На месте одного из взрывов в Бангкоке, Тайланд. 2 августа 2019
В Бангкоке прогремели три новых взрыва
В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
Лента
новостей
Вид на город Алеппо
На встрече в Нур-Султане согласовали состав конституционной комиссии Сирии
Палестинские демонстранты в Газе
Почти 40 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными в Газе
Башар Аль-Джаафари
Постпред Сирии в ООН отказался комментировать вступление перемирия в Идлибе
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
Купленные Турцией С-400 не интегрируют в ПРО НАТО, заявил Столтенберг
Участники поисковой экспедиции на острове Шумшу
Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
Сломался самый старый спутник системы ГЛОНАСС
В Японии казнили двух человек
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
В Китае отреагировали на заявление Трампа о новых пошлинах
Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР
Депутат бундестага Александер Ной
Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
Пентагон
Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
Лента новостейМолния