Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские туристы в Бангкоке, где в пятницу прогремели взрывы, не пострадали, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Семь взрывов прогремели в пятницу в центральных районах города. Ранены два человека. Позже произошли еще три взрыва малой мощности. Полицейские саперы исследуют два подозрительных предмета, которые могут оказаться взрывными устройствами.
"Мы следим за ситуацией в Бангкоке. Информации, что от взрывов пострадали туристы из России, не поступало. Вероятно, что теракты стали следствием внутренних разборок", - сказала Ломидзе.
Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча решительно осудил серию взрывов в Бангкоке и пообещал гражданам страны защиту и скорейший розыск преступников.