Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские туристы в Бангкоке, где в пятницу прогремели взрывы, не пострадали, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Семь взрывов прогремели в пятницу в центральных районах города. Ранены два человека. Позже произошли еще три взрыва малой мощности. Полицейские саперы исследуют два подозрительных предмета, которые могут оказаться взрывными устройствами.