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РИА Новости

Напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС, сообщил источник

Вчера, 09:18
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на полицейских во дворе жилого дома в Сургуте (ХМАО), был сотрудником МЧС, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Инцидент произошел поздно вечером в четверг во дворе дома. Полицейские прибыли по вызову от жителей, сообщивших о подозрительном мужчине. Когда правоохранители попытались его задержать, он смертельно ранил ножом одного из них, а также ранил его коллегу, который выстрелил из табельного оружия на поражение.
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"Личность (нападавшего) известна. Это сотрудник сургутского подразделения МЧС", - сказал собеседник агентства.
Ранее окружное следственное управление сообщило о возбуждении уголовного дела по факту нападения на полицейских. По данным ведомства, нападавший - 37-летний местный житель, в момент конфликта с сотрудниками полиции он был пьян. Другие данные о личности мужчины официально не раскрываются.
Представитель городского управления МВД в пятницу сообщил РИА Новости, что состояние раненого полицейского оценивается как удовлетворительное, он находится в сознании, угрозы для его жизни нет. В свою очередь в окружном управлении МВД отмечали, что семье погибшего полицейского окажут всю необходимую помощь.
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