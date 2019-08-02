Напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС, сообщил источник

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на полицейских во дворе жилого дома в Сургуте (ХМАО), был сотрудником МЧС, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг во дворе дома. Полицейские прибыли по вызову от жителей, сообщивших о подозрительном мужчине. Когда правоохранители попытались его задержать, он смертельно ранил ножом одного из них, а также ранил его коллегу, который выстрелил из табельного оружия на поражение.

"Личность (нападавшего) известна. Это сотрудник сургутского подразделения МЧС", - сказал собеседник агентства.

Ранее окружное следственное управление сообщило о возбуждении уголовного дела по факту нападения на полицейских. По данным ведомства, нападавший - 37-летний местный житель, в момент конфликта с сотрудниками полиции он был пьян. Другие данные о личности мужчины официально не раскрываются.