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РИА Новости

Вице-премьер Таиланда прокомментировал взрывы в Бангкоке

Вчера, 09:13
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© AP Photo / Wong Maye-EПравит Вонгсуван
Правит Вонгсуван
© AP Photo / Wong Maye-E
Правит Вонгсуван. Архивное фото
БАНГКОК, 2 авг – РИА Новости. Серия взрывов в Бангкоке утром в пятницу – это попытка опорочить систему национальной безопасности Таиланда перед всем миром в дни проведения министерских встреч АСЕАН и диалоговых партнеров блока, заявил вице-премьер Таиланда по вопросам безопасности генерал Правит Вонгсуван.
Утром в пятницу в Бангкоке произошло не менее 10 взрывов маломощных взрывных устройств, в том числе в центральной части города вблизи конгресс-центра, где проходят мероприятия АСЕАН, и у ряда правительственных зданий, в том числе принадлежащих министерству обороны и Главному штабу вооруженных сил страны. При взрывах не менее двух человек получили легкие ранения. Интернет-портал Thaiger сообщил со ссылкой на полицейский источник о четырех пострадавших, однако подтверждения этой информации от полиции пока не поступало.
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"Эти взрывы – попытка опорочить нашу систему национальной безопасности перед всем миром в то время, когда в Бангкоке проходят министерские мероприятия АСЕАН и в городе много высокопоставленных гостей из многих стран", - заявил Вонгсуван. Заявление вице-премьера транслировал Третий национальный телеканал Таиланда в выпуске новостей.
"Те, кто устроил эту серию взрывов, пытаются показать всему миру, что мы, якобы, не в состоянии обеспечить безопасность в такой момент", - добавил он.
Вице-премьер также сообщил, что двое подозреваемых, подложившие в четверг вечером две ложные бомбы без взрывчатых веществ, но со взрывателями, проводами и поражающими элементами к зданию Главного управления национальной полиции, были задержаны утром в пятницу при попытке выехать из Бангкока рейсовым междугородним автобусом.
"Мы пока не знаем, причастны ли эти лица к реальным взрывам, которые произошли сегодня утром. Они вполне могли осуществить закладку реальных взрывных устройств вчера, прежде чем попали в поле зрения камер наружного наблюдения у здания главного управления полиции. Но я думаю, что мы очень скоро выясним, они ли стоят за этими утренними взрывами, или другая группа людей", - сказал вице-премьер.
В министерских встречах АСЕАН и диалоговых партнеров блока, которые проходят на этой неделе в Бангкоке, участвуют делегации во главе с руководителями и заместителями руководителей внешнеполитических ведомств десяти стран АСЕАН, в также России, США, Китая, Евросоюза, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Индии, Пакистана, Южной Кореи, Японии и других государств.
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Правит ВонгсуванТаиландВ мире
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