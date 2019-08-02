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РИА Новости

Жителей Удмуртии предупредили о медведе, разоряющем ульи

Вчера, 09:13
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бурый медведь. Архивное фото
УФА, 2 авг - РИА Новости. Власти Глазовского района Удмуртии рекомендуют местным жителям не ходить в лес из-за опасности нападения медведя, который в последнее время начал появляться на дороге и успел разорить несколько ульев, сообщили в пресс-службе мэрии района.
"В районе деревни Пышкец и села Люм появился медведь. Разорил несколько ульев, появляется на дорогах общего пользования. В связи с возникшей ситуацией мэрия Глазовского района не рекомендует посещение лесных массивов расположенных в МО "Верхнебогатырское",- говорится в сообщении районной администрации.
Специалисты опубликовали рекомендации поведения при встрече с диким животным. Согласно памятке, если человек встретился с медведем, то надо сохранять спокойствие и поскорее уйти с медвежьей̆ тропы. Если медведь идёт за человеком, то не надо выглядеть угрожающе, надо говорить с ним уверенным тоном, но не кричать и не бросать в него предметы.
"В случае если медведь прижимает голову к земле, прижал уши и широко расставил конечности, то, скорее всего, хочет напасть. Тогда остановитесь, крикните на него, смотрите прямо в глаза, поднимите руки, встаньте на бревно, сделайте вид, что вы больше его, топните ногой, пригрозите палкой, если есть ружьё, стреляйте в воздух, но не в медведя",- говорится в рекомендациях.
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Однако если медведь все-таки напал на человека, то нужно упасть на землю животом вниз и прикрыть голову и шею руками, потому что дикий зверь чаще старается попасть в лицо.
"Если медведь переворачивает вас на спину, продолжайте кататься по земле, пока снова не окажетесь в положении лицом вниз. Не боритесь и не кричите. Вставайте только после ухода медведя",- рекомендуют специалисты.
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