Глава Южной Кореи раскритиковал решение Японии усилить торговые ограничения

ТОКИО, 2 авг – РИА Новости. Президент Мун Чжэ Ин назвал решение Японии об исключении Южной Кореи из списка "белых" стран, которым не требуется каждый раз получать разрешение на покупку высокотехнологичной продукции или технологий, "безрассудным" и предупредил, что "ответственность за развитие ситуации в будущем лежит полностью на Токио".

"Правительство Японии сегодня приняло решение исключить нашу страну из списка "белых" стран. Мы глубоко сожалеем в связи с отказом (Японии – ред.) предпринять дипломатические усилия для разрешения ситуации и принять столь безрассудное решение, которое усугубит положение вещей", - заявил в пятницу Мун Чжэ Ин, трансляция выступления велась в прямом эфире на странице администрации в Facebook.

Глава Южной Кореи напомнил, что Сеул неоднократно предлагал дипломатические решения сложившейся ситуации и призывал Токио не идти на крайние меры, однако Япония не стала идти этим путем, "проигнорировав все дипломатические попытки южнокорейского правительства и международного сообщества".

"Предпринятые Японией меры являются серьезным испытанием для двусторонних отношений и способны подорвать давнее экономическое сотрудничество между странами, дружбу и взаимодействие", - отметил президент Южной Кореи, добавив также, что действия Токио могут негативно отразиться на мировой производственной цепочке и будут негативно восприняты международным сообществом, а "ответственность за развитие ситуации в будущем лежит полностью на Японии".

В то же время, заявил Мун Чжэ Ин, Южная Корея "намерена использовать эту ситуацию для еще большего усиления позиций страны как мощной промышленной державы", развивая внутреннее производство, расширяя мощности и повысив конкурентоспособность материалов.

Ранее в пятницу кабинет министров Японии принял решение об исключении Южной Кореи из "белого" списка стран с минимальными торговыми ограничениями на приобретение высокотехнологичной продукции и технологий. Официально данное решение вступит в силу спустя 21 день, то есть к концу этого месяца. Это стало вторым этапом экспортных ограничений, которые Токио наложил на Сеул в последнее время.

Япония 1 июля объявила о решении ограничить экспорт в Южную Корею трех химических компонентов, которые необходимы для производства полупроводников и электронного оборудования. Речь, в частности, идет о фторированном полиимиде, 90% мирового производства которого приходится на Японию. Он необходим для изготовления гибких органических светодиодных дисплеев, а также резистов для полупроводников. По различным данным, Япония производит 70% резистов в мире. Кроме этого, под ограничения попадает и фторид водорода, который используется для очистки полупроводников.

Официально ограничения вступили в силу с 4 июля. Формальной причиной стал "подрыв доверия" - у Японии появились сомнения, что Южная Корея могла экспортировать в КНДР товары двойного назначения. Однако, по мнению ряда экспертов, обострение внешнеторговых отношений произошло на фоне подготовки к процессу по продаже активов японских компаний Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries, которые были в ноябре прошлого года приговорены южнокорейским судом к выплате компенсаций гражданам Южной Кореи за то, что они были принудительно привлечены к труду на предприятиях этих компаний в годы Второй мировой войны.

В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты, а южнокорейское правительство направит на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.