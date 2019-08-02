Медведев оценил изменения на Итурупе за последние десять лет

ОСТРОВ ИТУРУП, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил позитивные изменения на Курильских островах за последние годы.

Медведев прибыл на остров курильской гряды из Южно-Сахалинска, где утром в пятницу провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. Ожидается, что на Итурупе Медведев посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов.

"Я наблюдаю за развитием островов курильской гряды уже приблизительно больше десяти лет. Изменения, конечно, очень значительные", - сказал Медведев журналистам по итогам своей поездки на Итуруп.

Он рассказал, что в ходе своего первого визита на Курилы видел бараки и плохой уровень жизни людей. "Сейчас здесь заасфальтированные дороги. Будут строиться новые дома, квартиры, новая школа, современные предприятия. Изменения абсолютно налицо", - сказал Медведев.

Он рассказал, что позитивные изменения достигнуты благодаря реализованным тут программам. По его словам, сейчас в развитие Курильских островов вкладывается 15 млрд рублей в рамках соответствующей программы. "Естественно, что эти вложения окупаются, эти вложения создают другую среду для жизни наших людей, которые живут здесь в весьма интересном, экзотическом и в то же время стратегически важном для нашей страны месте", - сказал Медведев.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.