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РИА Новости

Медведев оценил изменения на Итурупе за последние десять лет

Вчера, 09:04
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховВиды острова Итуруп
Виды острова Итуруп
© РИА Новости / Сергей Красноухов
ОСТРОВ ИТУРУП, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил позитивные изменения на Курильских островах за последние годы.
Медведев прибыл на остров курильской гряды из Южно-Сахалинска, где утром в пятницу провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. Ожидается, что на Итурупе Медведев посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов.
"Я наблюдаю за развитием островов курильской гряды уже приблизительно больше десяти лет. Изменения, конечно, очень значительные", - сказал Медведев журналистам по итогам своей поездки на Итуруп.
Он рассказал, что в ходе своего первого визита на Курилы видел бараки и плохой уровень жизни людей. "Сейчас здесь заасфальтированные дороги. Будут строиться новые дома, квартиры, новая школа, современные предприятия. Изменения абсолютно налицо", - сказал Медведев.
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Японский политик призвал не реагировать бурно на визит Медведева на Итуруп
Он рассказал, что позитивные изменения достигнуты благодаря реализованным тут программам. По его словам, сейчас в развитие Курильских островов вкладывается 15 млрд рублей в рамках соответствующей программы. "Естественно, что эти вложения окупаются, эти вложения создают другую среду для жизни наших людей, которые живут здесь в весьма интересном, экзотическом и в то же время стратегически важном для нашей страны месте", - сказал Медведев.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.
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ИтурупДмитрий МедведевОбщество
Популярные комментарии
Абсолютный не сторонник Медведева. Но не японское это дело обсуждать его поездки по России.
2 августа, 10:23
vvladimir.volosoff
4601013
Япония всё никак не может простить проваленные переговоры по Курилам?
2 августа, 10:05
Андрей Кречетов
1160013
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