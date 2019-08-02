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РИА Новости

После развала ДРСМД надо продлить СНВ-3, считает эксперт

Вчера, 09:02
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости, Михаил Тургиев. После выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон и Москва должны искать варианты сохранения стратегического баланса и разрабатывать новый механизм, считает старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Фрэнк Роуз.
Второго августа прекращает действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.
"Основная сложность с ДРСМД заключается в том, что он не соответствовал переменам в сфере безопасности, особенно в Евразии. Я думаю, что, первое, нам нужно вести очень и очень серьезный диалог и постараться предотвратить новую гонку вооружений, если мы в состоянии это сделать", - сказал он РИА Новости.
Роуз в 2009-2014 годах был заместителем помощника госсекретаря США и отвечал в том числе за вопросы контроля над вооружениями и ракетной обороны. В этом качестве он участвовал в переговорах с Россией о якобы имевшем место нарушении его условий.
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Он высказал мнение, что ДРСМД был "на искусственном жизнеобеспечении" последние десять лет.
"Думаю, вопрос будет в том, до какой степени Россия будет готова дальше размещать SSC-8 (9М729) и каков будет ответ США. Нам предстоит увидеть, какое воздействие это окажет. Я бы призвал обе стороны к сдержанности", - сказал он.
Роуз разделяет точку зрения властей США, что эта ракета нарушала условия договора, однако у Москвы были причины пойти на это, полагает он.
"Одна из них - сдерживать угрозы в пределах средней дальности на своей периферии. Вторая: эта новая крылатая ракета наземного базирования неплохо вписывается в ее военную доктрину. Это предотвращение доступа / блокирование зоны", - объясняет эксперт.
Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны, а вызывающая у Вашингтона озабоченности ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность. В январе Минобороны России представило на брифинге для иностранных военных атташе ракету 9М729 комплекса "Искандер-М", рассказало о его характеристиках и представило доказательства того, что ракета не нарушает договор.
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Кроме того, несмотря на поступившие некоторое время назад на вооружение крылатые ракеты "Калибр" воздушного и морского базирования, ракета наземного базирования все равно была нужна РФ, добавил эксперт.
"Самолет можно сбить, корабль можно потопить. Но очень сложно обнаружить и уничтожить ракету наземного базирования. Так что, думаю, у России были серьезные стратегические причины, чтобы это сделать", - сказал Роуз.
При этом он скептически относится к мысли о том, что США могут разместить ракеты в Европе. При этом он опирается на личный опыт переговоров о соглашениях по размещению ракет.
"Я могу сказать, что в демократических странах очень трудно развернуть баллистические ракеты на передвижных пусковых установках. Но с военной точки зрения я не уверен, что США нужны ракеты наземного базирования, чтобы держать на прицеле все необходимые цели в таких странах, как Россия и Китай. Думаю, что мы вполне можем добиться результата посредством потенциала в воздухе и на море", - пояснил Роуз.
Однако после выхода США из ДРСМД главное не допустить расшатывания стратегической стабильности, уверен он.
"Я думаю, что тут потребуется очень профессиональная дипломатия обеих сторон, чтобы ситуация не вышла из-под контроля", - сказал собеседник агентства.
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По его мнению, договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) надо продлить, а параллельно обсуждать новый механизм стратегического баланса.
"Этот новый механизм должен включить новых игроков, таких как Китай, и новые технологии, такие как космос и кибертехнологии. Ядерные вопросы надо рассматривать в более широком контексте стратегических систем. Это за один день не произойдет. На разработку такого механизма понадобится время. Это одна из причин, по которой я очень поддерживаю идею продления СНВ-3", - сказал эксперт.
По его мнению, этот договор уже тоже не идеален и не отвечает всем реалиям, однако он все равно хорош тем, что обеспечивает эффективное сдержавшие с обеих сторон, позволяет снизить напряженность за счет предоставления информации об арсеналах и дает время для обсуждения следующих шагов.
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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Выход США из договора о РСМДРоссияСШАВ мире
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