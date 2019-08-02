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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия со стороны ВСУ за сутки

Вчера, 09:00
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ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.
"За 1 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сказал представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия.
Никита Потураев
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