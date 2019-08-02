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РИА Новости

Greenpeace не нашел нарушений в транспортировке косаток в Хабаровск

Вчера, 08:55
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСпециалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019
Специалисты перегружают косатку из китовой тюрьмы на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАБАРОВСК, 2 авг - РИА Новости. Команда Greenpeace, которая сопровождает фуры с косатками из "китовой тюрьмы" до Хабаровска не нашла видимых нарушений при перевозке животных, сообщил РИА Новости ведущий эксперт проекта по освобождению косаток и белух Greenpeace России Оганес Таргулян.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля. Третий этап выпуска в четверг начался только вечером - весь день температура воздуха превышала 30 градусов, жара начала спадать после 18.00. В итоге машины с тремя косатками отправились из бухты Средняя в Приморье в сторону Хабаровского края только в 23.00 (16.00 мск) 1 августа.
В Хабаровский край колонна с животными прибыла днем в пятницу, ее встретили экипажи ГИБДД региона и сопроводили до площадки, где будет перегрузка косаток на судно. Далее их повезут по Амуру.
"Колонну с животными сопровождали экипажи ГИБДД, мы следовали за ними. Не на всех участках это было возможно, но мы старались максимально находиться рядом. Сейчас уже едем по Хабаровску. Визуально мы не увидели каких либо нарушений при транспортировке. Если ранее были случаи повреждения колеса, или вода выливалась из транспортировочных ванн, но сейчас ничего такого не было", - сказал Таргулян.
Второй этап по выпуску косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае
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Он отметил, что о состоянии животных им пока неизвестно, так как в сами фуры наблюдатели доступа не имеют.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Выпуск белух из китовой тюрьмы
29 июля, 16:30
Ученые опубликовали видео освобождения белух из "китовой тюрьмы"
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