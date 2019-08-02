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РИА Новости

Сломался самый старый спутник системы ГЛОНАСС

Вчера, 08:52
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Самый старый из работавших на орбите спутников ГЛОНАСС выведен из системы из-за неисправности, сообщается на сайте Информационно-аналитического центра и Системы дифференциальной коррекции и мониторинга ГЛОНАСС.
Как указывается в сообщении, неисправность зафиксирована в 15:45 мск 1 августа. Спутник временно вывели на техобслуживание, но само оно проводится незапланированно.
Спутник запустили на орбиту 25 декабря 2006 года, в эксплуатацию его ввели 3 апреля 2007-го. Кроме него, в составе группировки ГЛОНАСС есть еще один спутник, запущенный в 2006 году, — он находится в орбитальном резерве. Гарантированный срок активного существования аппаратов этого поколения — семь лет.
Таким образом, сейчас в системе ГЛОНАСС работают 23 космических аппарата, а для глобального охвата земного шара необходимо 24.
Директор Центра общественных коммуникаций Госкорпорации Роскосмос Владимир Устименко
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ГЛОНАСС (система навигации)РИА Наука
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