Сломался самый старый спутник системы ГЛОНАСС

Как указывается в сообщении, неисправность зафиксирована в 15:45 мск 1 августа. Спутник временно вывели на техобслуживание, но само оно проводится незапланированно.

Спутник запустили на орбиту 25 декабря 2006 года, в эксплуатацию его ввели 3 апреля 2007-го. Кроме него, в составе группировки ГЛОНАСС есть еще один спутник, запущенный в 2006 году, — он находится в орбитальном резерве. Гарантированный срок активного существования аппаратов этого поколения — семь лет.