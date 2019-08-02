В Москве в пятницу ожидаются небольшие дожди и до 18 градусов тепла

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москвичей в пятницу ожидает переменная облачность без существенных осадков, температура повысится до 18 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой дождь. Температура в Москве составит 16-18 градусов, в Подмосковье 14-19", - сообщили Синенков.
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По словам синоптика, ветер в Москве будет дуть с севера-запада скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба.