В Москве в пятницу ожидаются небольшие дожди и до 18 градусов тепла

Люди под зонтами во время дождя в Москве. Архивное фото

Люди под зонтами во время дождя в Москве

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москвичей в пятницу ожидает переменная облачность без существенных осадков, температура повысится до 18 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой дождь. Температура в Москве составит 16-18 градусов, в Подмосковье 14-19", - сообщили Синенков.