Названа причина ДТП с пятью погибшими на Ставрополье

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ДТП с автобусом и грузовиком в Ставропольском крае, в котором погибло 5 и пострадало 19 человек, произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу; водитель, по предварительной информации, уснул, сообщили в ГИБДД РФ.

ДТП произошло в пятницу около 02.30 на 420-м километре автодороги Астрахань - Элиста – Ставрополь. Ранее управление ГИБДД сообщало, что авария произошла из-за того, что автобус выехал на встречную полосу. В результате столкновения большегруза и автобуса, по предварительным данным УГИБДД и властей края, погибли 5 человек, 19 пострадали.