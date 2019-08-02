Медведев на Итурупе оценил качество красной икры

ОСТРОВ ИТУРУП, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попробовал икру на рыбоперерабатывающем заводе "Ясный".

Медведев прибыл на остров курильской гряды из Южно-Сахалинска, где утром в пятницу провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. Ожидается, что на Итурупе Медведев посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов.

В ходе посещения производства премьер осмотрел икорный цех. В нем Медведеву рассказали, как происходит приемка икры после разделки, взвешивание и фасовка готового продукта. В ходе осмотра премьеру предложили продегустировать икру горбуши.

"Икра очень хорошая", - сказал Медведев, добавив, что икра вкусная, потому что молодая и очень нежная.