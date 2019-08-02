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РИА Новости

Медведев на Итурупе оценил качество красной икры

Вчера, 08:39
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкСотрудница рыбоперерабатывающего завода "Ясный" взвешивает расфасованную в консервные банки икру перед закаткой
Сотрудница рыбоперерабатывающего завода Ясный взвешивает расфасованную в консервные банки икру перед закаткой
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ОСТРОВ ИТУРУП, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попробовал икру на рыбоперерабатывающем заводе "Ясный".
Медведев прибыл на остров курильской гряды из Южно-Сахалинска, где утром в пятницу провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. Ожидается, что на Итурупе Медведев посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов.
В ходе посещения производства премьер осмотрел икорный цех. В нем Медведеву рассказали, как происходит приемка икры после разделки, взвешивание и фасовка готового продукта. В ходе осмотра премьеру предложили продегустировать икру горбуши.
"Икра очень хорошая", - сказал Медведев, добавив, что икра вкусная, потому что молодая и очень нежная.
Завод является поселкообразующим для села Китовое. Ежедневно комплекс производит 500 тонн готовой продукции. Основными видами перерабатываемых рыб являются горбуша, кета, треска, минтай, кальмар, сельдь иваси.
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