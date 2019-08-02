В Индонезии суд смягчил приговор французу, осужденному на смертную казнь

Дорфен был приговорен к высшей мере наказания во второй половине мая. Вслед за этим МИД Франции выразил обеспокоенность в связи с решением суда Индонезии.

Ранее сообщалось, что в сентябре 35-летний Дорфен был арестован в аэропорту острова Ломбок. У француза, прибывшего на остров из Сингапура, были обнаружены четыре килограмма кокаина, экстази и амфетамина, которые были спрятаны в чемодане с двойным дном. Подсудимый был приговорен к высшей мере наказания, хотя в апреле прокурор просил для него 20 лет лишения свободы и штраф в размере 10 миллиардов рупий (700 тысяч долларов).