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РИА Новости

В Индонезии суд смягчил приговор французу, осужденному на смертную казнь

Вчера, 08:37
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© AFP 2019 / Sonny TumbelakaСотрудники правоохранительных органов Индонезии
Сотрудники правоохранительных органов Индонезии
© AFP 2019 / Sonny Tumbelaka
Сотрудники правоохранительных органов Индонезии. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Суд в Индонезии заменил 19 годами тюремного заключения смертный приговор, вынесенный гражданину Франции Феликсу Дорфену, который обвинялся в контрабанде наркотиков, сообщил адвокат осужденного Денни Нур.
Дорфен был приговорен к высшей мере наказания во второй половине мая. Вслед за этим МИД Франции выразил обеспокоенность в связи с решением суда Индонезии.
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"Приговор Дорфену был смягчен", - заявил адвокат агентству Франс Пресс. Он сослался на постановление Верховного суда острова Ломбок, которое будет обнародовано позднее в пятницу.
Ранее сообщалось, что в сентябре 35-летний Дорфен был арестован в аэропорту острова Ломбок. У француза, прибывшего на остров из Сингапура, были обнаружены четыре килограмма кокаина, экстази и амфетамина, которые были спрятаны в чемодане с двойным дном. Подсудимый был приговорен к высшей мере наказания, хотя в апреле прокурор просил для него 20 лет лишения свободы и штраф в размере 10 миллиардов рупий (700 тысяч долларов).
В январе Дорфену удалось бежать из тюрьмы и прятаться от полиции в течение 11 дней. Только 1 февраля правоохранителям удалось обнаружить его в лесу на севере острова и водворить за решетку.
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