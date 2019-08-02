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РИА Новости

Военный летчик рассказал об особой методике тушения лесных пожаров в Сибири

Вчера, 08:31
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© РИА Новости / Александр КряжевПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Командир экипажа самолета Ил-76МД майор Андрей Черных, который принимает участие в тушении лесных пожаров в Сибири, рассказал об особом способе ликвидации очагов возгорания.

"Наша штурманская служба разработала методику, по которой второй самолет идет с небольшим превышением, порядка 300 метров. Делается это для того, чтобы скорректировать движение первого самолета, тем самым наиболее эффективно потушить возгорание", — цитирует его слова телеканал "Звезда".

Ил-76МД оснащен выливным авиаприбором ВАП-2. Оптимальная высота, с которой самолет может наиболее эффективно провести тушение пожара, составляет 50-100 метров.

Пожары в Сибири

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", общая площадь лесных пожаров составляет около трех миллионов гектаров. В четырех субъектах — Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим чрезвычайной ситуации.
По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы, но рассматриваются и другие версии, в том числе умышленный поджог.
По указанию президента к тушению присоединились десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием.
В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019
29 июля, 17:34
Опубликованы фото пожаров в Сибири из космоса
154679714
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуПроисшествия
Популярные комментарии
Дотянули, пока пол-тайги не сгорело и дальше бы сидели, если бы Трамп Путину не намекнул о его неспособности решить проблему. А теперь забегали, как тараканы на кухне.
2 августа, 10:23
Серый Wolf
1501005
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