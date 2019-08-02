Военный летчик рассказал об особой методике тушения лесных пожаров в Сибири

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Командир экипажа самолета Ил-76МД майор Андрей Черных, который принимает участие в тушении лесных пожаров в Сибири, рассказал об особом способе ликвидации очагов возгорания.

"Наша штурманская служба разработала методику, по которой второй самолет идет с небольшим превышением, порядка 300 метров. Делается это для того, чтобы скорректировать движение первого самолета, тем самым наиболее эффективно потушить возгорание", — цитирует его слова телеканал "Звезда".

Ил-76МД оснащен выливным авиаприбором ВАП-2. Оптимальная высота, с которой самолет может наиболее эффективно провести тушение пожара, составляет 50-100 метров.

Пожары в Сибири

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", общая площадь лесных пожаров составляет около трех миллионов гектаров. В четырех субъектах — Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы, но рассматриваются и другие версии, в том числе умышленный поджог.

По указанию президента к тушению присоединились десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием.