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РИА Новости

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Вчера, 08:31
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© Depositphotos / pressmasterМужчина сидит за компьютером
Мужчина сидит за компьютером
© Depositphotos / pressmaster
Мужчина сидит за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Роскачество подготовило рекомендации, которые помогут владельцам компьютеров и смартфонов не стать жертвой киберпреступников.
Специалисты напоминают, что в интернете "нет ничего абсолютно безопасного", поэтому очень важно соблюдать правила цифровой гигиены. Так, чтобы не стать жертвой киберпреступников, нужно обязательно установить на компьютер антивирус и регулярно обновлять программное обеспечение.
Кроме того, камеру и микрофон рекомендуется заклеивать. Сделать это можно при помощи скотча, изоленты или специальных шторок. Тогда, даже если хакер и взломает компьютер, он не увидит и не услышит пользователя, отмечают эксперты.
"Кому-то данная рекомендация может показаться паранойей, однако многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома", — подчеркнули в Роскачестве.
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В ведомстве обратили внимание на то, что именно разговоры и представляют настоящую ценность для злоумышленников, поэтому такую информацию нужно беречь от посторонних ушей.
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг. Причем этим могут заниматься вполне безобидные на первый взгляд приложения — мессенджер, который распознает и анализирует речь, или фонарик, запрашивающий доступ к фотографиям и контактам.
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"От этого никуда не скрыться, и нужно принять это как данность, но на время приватной беседы все же лучше выключить свой смартфон", — порекомендовали в Роскачестве.
Помимо этого, эксперты призвали внимательно относиться к запрашиваемым разрешениям: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций.
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Стоило мне один раз только поговорить про ремонт винчестера рядом с ноутбуком и всю следующую неделю мне Гугл рекламу жёстких дисков подсовывал.
2 августа, 09:29
СССергей Смирнов
1906310252
О боже. И шапочку из фольги обязательно
2 августа, 09:03
Алексей Кишкин
9035100142
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