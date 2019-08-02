Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Роскачество подготовило рекомендации, которые помогут владельцам компьютеров и смартфонов не стать жертвой киберпреступников.

Специалисты напоминают, что в интернете "нет ничего абсолютно безопасного", поэтому очень важно соблюдать правила цифровой гигиены. Так, чтобы не стать жертвой киберпреступников, нужно обязательно установить на компьютер антивирус и регулярно обновлять программное обеспечение.

Кроме того, камеру и микрофон рекомендуется заклеивать. Сделать это можно при помощи скотча, изоленты или специальных шторок. Тогда, даже если хакер и взломает компьютер, он не увидит и не услышит пользователя, отмечают эксперты.

"Кому-то данная рекомендация может показаться паранойей, однако многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома", — подчеркнули в Роскачестве.

В ведомстве обратили внимание на то, что именно разговоры и представляют настоящую ценность для злоумышленников, поэтому такую информацию нужно беречь от посторонних ушей.

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг. Причем этим могут заниматься вполне безобидные на первый взгляд приложения — мессенджер, который распознает и анализирует речь, или фонарик, запрашивающий доступ к фотографиям и контактам.

"От этого никуда не скрыться, и нужно принять это как данность, но на время приватной беседы все же лучше выключить свой смартфон", — порекомендовали в Роскачестве.