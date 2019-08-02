Автоинспекторы изучат запись с видеорегистратора после ДТП на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Автоинспекторы и следователи изучают запись видеорегистратора автобуса после ДТП с 5 погибшими, предположительно, водитель грузовика мог допустить выезд на встречную полосу, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел, сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю.
По данным управления ГИБДД, в пятницу около 02.30 на 420 километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель автобуса "Сан Лонг", двигаясь из Волгограда в Ставрополь, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Рено". В результате ДТП, по предварительным данным УГИБДД и властей края, погибли 5 человек, 18 пострадали.
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"В настоящее время из искореженного автобуса изъята видеокарта с регистратора, на которой, предположительно, водитель грузовика мог допустить выезд на полосу встречного движения, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел", - говорится в сообщении.
Как отметили в управлении ГИБДД, сейчас проверяются все версии, изучаются показания очевидцев и участников, назначены экспертизы.
Официальный представитель ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Олег Дегтярев сообщил журналистам, что психологи МЧС уже выехали на место ДТП на Ставрополье для оказания помощи.
"Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в ДТП, которое случилось сегодня ночью, на место аварии выехали психологи МЧС России", - сказал Дегтярев.