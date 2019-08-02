Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T08:28Z
https://ria.ru/20190802/1557098258.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155710/27/1557102798_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_8fa5317cb29fd3a55999a3812175aab7.jpg
РИА Новости

Автоинспекторы изучат запись с видеорегистратора после ДТП на Ставрополье

Вчера, 08:28
290
ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Автоинспекторы и следователи изучают запись видеорегистратора автобуса после ДТП с 5 погибшими, предположительно, водитель грузовика мог допустить выезд на встречную полосу, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел, сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю.
По данным управления ГИБДД, в пятницу около 02.30 на 420 километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель автобуса "Сан Лонг", двигаясь из Волгограда в Ставрополь, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Рено". В результате ДТП, по предварительным данным УГИБДД и властей края, погибли 5 человек, 18 пострадали.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
1 августа, 12:27
В Нижнем Новгороде восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой
"В настоящее время из искореженного автобуса изъята видеокарта с регистратора, на которой, предположительно, водитель грузовика мог допустить выезд на полосу встречного движения, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел", - говорится в сообщении.
Как отметили в управлении ГИБДД, сейчас проверяются все версии, изучаются показания очевидцев и участников, назначены экспертизы.
Официальный представитель ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Олег Дегтярев сообщил журналистам, что психологи МЧС уже выехали на место ДТП на Ставрополье для оказания помощи.
"Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в ДТП, которое случилось сегодня ночью, на место аварии выехали психологи МЧС России", - сказал Дегтярев.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
000200
Обсудить 1
РоссияСтавропольский крайПроисшествия
Рекомендуем
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье возросло до 19 человек
РИА
Новости
Названа причина ДТП с пятью погибшими на Ставрополье
На Кубани два человека погибли при столкновении трех автомобилей
Мужчина сидит за компьютером
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Лента
новостей
Замначальника ж/д станции Владивосток арестовали по делу о взятке
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Военный летчик рассказал об особой методике тушения лесных пожаров в Сибири
В поселке в Югре подтопило пять домов
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пострадавший при ЧП в Арыси ребенок умер в больнице
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
На Ставрополье пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
На место ДТП с автобусом в Ставропольском крае выехали волгоградские медики
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает перед журналистами во время посещения острова Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Ликвидация лесных пожаров
МЧС сообщило о снижении роста площадей лесных пожаров в трех районах Сибири
Кондолиза Райс. Архивное фото
Кондолиза Райс выступила против новых санкций в отношении России
В Краснодарском крае осудили владельца джипа, упавшего с туристами в ущелье
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар в цехе по обработке шерсти во Владикавказе. 2 августа 2019
Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
Лента новостейМолния