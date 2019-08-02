Автоинспекторы изучат запись с видеорегистратора после ДТП на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Автоинспекторы и следователи изучают запись видеорегистратора автобуса после ДТП с 5 погибшими, предположительно, водитель грузовика мог допустить выезд на встречную полосу, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел, сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю.

По данным управления ГИБДД, в пятницу около 02.30 на 420 километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель автобуса "Сан Лонг", двигаясь из Волгограда в Ставрополь, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Рено". В результате ДТП, по предварительным данным УГИБДД и властей края, погибли 5 человек, 18 пострадали.

"В настоящее время из искореженного автобуса изъята видеокарта с регистратора, на которой, предположительно, водитель грузовика мог допустить выезд на полосу встречного движения, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел", - говорится в сообщении.

Как отметили в управлении ГИБДД, сейчас проверяются все версии, изучаются показания очевидцев и участников, назначены экспертизы.

Официальный представитель ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Олег Дегтярев сообщил журналистам, что психологи МЧС уже выехали на место ДТП на Ставрополье для оказания помощи.