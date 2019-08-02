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РИА Новости

В Бангкоке создали штаб по расследованию серии взрывов

Вчера, 08:19
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© REUTERS / TWITTER @YRNMXSKНа месте одного из взрывов в Бангкоке, Тайланд. 2 августа 2019
На месте одного из взрывов в Бангкоке, Тайланд. 2 августа 2019
© REUTERS / TWITTER @YRNMXSK
БАНГКОК, 2 авг – РИА Новости. Штаб расследования серии взрывов, произошедших в столице Таиланда утром в пятницу, создан в Бангкоке, его возглавил начальник Главного управления национальной полиции страны, сообщает телеканал Nation TV со ссылкой на вице-премьера Таиланда по вопросам национальной безопасности генерала Правита Вонгсувана.
"Штаб расследования уже создан, его главой назначен начальник Главного управления полиции Таиланда генерал полиции Чактхип Чайчинда, и в ближайшие часы пройдет первое заседание штаба", - приводит телеканал слова Вонгсувана.
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"Также уже идет чрезвычайное заседание городского правительства Бангкока, на котором принимаются конкретные решения об усилении мер безопасности в городе", - добавил вице-премьер.
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