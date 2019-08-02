Число пострадавших в ДТП на Ставрополье возросло до 19 человек

ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье возросло до 19, пятеро в крайне тяжёлом состоянии, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По данным управления ГИБДД, в пятницу около 02.30 на 420 километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель автобуса "Сан Лонг", двигаясь из Волгограда в Ставрополь, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Рено". В результате ДТП, по предварительным данным УГИБДД и властей края, погибли 5 человек, 18 пострадали. При этом, по данным управления ГИБДД, водитель грузовика мог допустить выезд на встречную полосу, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел.

"По нашим данным, в грузовике было два человека, в автобусе — 26. К сожалению, есть жертвы. Погибли пять человек. Искренне соболезную их родным и близким. В больницу за помощью обратились 19 человек, 15 госпитализированы. Из них пятеро в крайне тяжелом состоянии", - написал губернатор Instagram.

Владимиров добавил, что для транспортировки пострадавших в краевой центр направлено 4 реанимобиля с врачебными бригадами, также на месте уже начали работу еще две специализированных бригады из краевой больницы.