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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП на Ставрополье возросло до 19 человек

Вчера, 08:18
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ПЯТИГОРСК, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье возросло до 19, пятеро в крайне тяжёлом состоянии, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
По данным управления ГИБДД, в пятницу около 02.30 на 420 километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель автобуса "Сан Лонг", двигаясь из Волгограда в Ставрополь, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Рено". В результате ДТП, по предварительным данным УГИБДД и властей края, погибли 5 человек, 18 пострадали. При этом, по данным управления ГИБДД, водитель грузовика мог допустить выезд на встречную полосу, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел.
Инспектор ГИБДД
1 августа, 12:27
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"По нашим данным, в грузовике было два человека, в автобусе — 26. К сожалению, есть жертвы. Погибли пять человек. Искренне соболезную их родным и близким. В больницу за помощью обратились 19 человек, 15 госпитализированы. Из них пятеро в крайне тяжелом состоянии", - написал губернатор Instagram.
Владимиров добавил, что для транспортировки пострадавших в краевой центр направлено 4 реанимобиля с врачебными бригадами, также на месте уже начали работу еще две специализированных бригады из краевой больницы.
По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь, на месте работают правоохранительные органы, краевые министры здравоохранения и дорожного хозяйства и транспорта. Ситуация на постоянном контроле, добавил он.
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