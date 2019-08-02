Кличко сравнил себя с английской королевой

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.

"Когда мэр города не имеет исполнительной власти, то есть, влияния на бюджет столицы, на реализацию проектов, с которыми он шел на выборы, — это абсурд. <…> Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится "английской королевой", просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?" — заявил Кличко в интервью изданию " РБК – Украина ", опубликованном в пятницу.

Он подчеркнул, что будет отстаивать право на законодательную и исполнительную власть для мэра, так как он "в понимании людей несет ответственность за все, что происходит" в Киеве.

Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить мэра Киева Виталия Кличко с его второй должности, главы Киевской городской государственной администрации, и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.