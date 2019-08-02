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РИА Новости

Кличко сравнил себя с английской королевой

Вчера, 08:17
13882
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВиталий Кличко
Виталий Кличко
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.
"Когда мэр города не имеет исполнительной власти, то есть, влияния на бюджет столицы, на реализацию проектов, с которыми он шел на выборы, — это абсурд. <…> Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится "английской королевой", просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?" — заявил Кличко в интервью изданию "РБК – Украина", опубликованном в пятницу.
Мэр Киева Виталий Кличко
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Он подчеркнул, что будет отстаивать право на законодательную и исполнительную власть для мэра, так как он "в понимании людей несет ответственность за все, что происходит" в Киеве.
Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить мэра Киева Виталия Кличко с его второй должности, главы Киевской городской государственной администрации, и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия власти нарушают закон.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации — с 25 июня 2014 года.
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Виталий КличкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кличко понесло как обычно.
2 августа, 08:20
сергей карпухин
750000
Что же раньше молчал? Или раньше устраивало ленточки разрезать? Кто тогда раньше управлял городом? Сейчас перестали делиться?
2 августа, 08:42
aalan1973
1100000
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