На Кубани два человека погибли при столкновении трех автомобилей

СОЧИ, 2 авг - РИА Новости. Два человека погибли и трое госпитализированы в результате столкновения трёх автомобилей на Кубани, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в дежурную часть ОМВД России по Северскому району около трёх часов ночи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе А-146. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 2110 и Renault Logan.

"В результате аварии, на месте от полученных травм скончались водитель и пассажир ВАЗа. Также с места аварии в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и два пассажира Chevrolet, среди которых ребёнок 2010 года рождения и ребёнок 2012 года рождения из отечественного автомобиля. В Renault никто не пострадал", - говорится в сообщении.