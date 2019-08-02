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РИА Новости

На Кубани два человека погибли при столкновении трех автомобилей

Вчера, 08:17
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СОЧИ, 2 авг - РИА Новости. Два человека погибли и трое госпитализированы в результате столкновения трёх автомобилей на Кубани, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в дежурную часть ОМВД России по Северскому району около трёх часов ночи поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе А-146. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 2110 и Renault Logan.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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"В результате аварии, на месте от полученных травм скончались водитель и пассажир ВАЗа. Также с места аварии в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и два пассажира Chevrolet, среди которых ребёнок 2010 года рождения и ребёнок 2012 года рождения из отечественного автомобиля. В Renault никто не пострадал", - говорится в сообщении.
В настоящее время в полиции по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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