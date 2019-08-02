Экс-госсекретарь США Райс призвала украинцев жить в мире с Россией

"Не стоит отторгать всех россиян. Есть много россиян, которые хотят жить в мире с Украиной. И, в конце концов, Украина должна жить в мире с российским соседом", - заявила Райс в интервью украинскому изданию "Новое время".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.