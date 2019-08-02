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РИА Новости

Экс-госсекретарь США Райс призвала украинцев жить в мире с Россией

Вчера, 08:12
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкс-госсекретарь США Кондолиза Райс
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс призвала украинцев "не отторгать россиян", Украине стоит жить в мире со своим российским соседом.
"Не стоит отторгать всех россиян. Есть много россиян, которые хотят жить в мире с Украиной. И, в конце концов, Украина должна жить в мире с российским соседом", - заявила Райс в интервью украинскому изданию "Новое время".
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. Архивное фото
Вчера, 07:35
Кондолиза Райс посоветовала Украине разработать план развития Донбасса
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Кондолиза Райс
Вчера, 05:34
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
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