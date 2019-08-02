Прокуратура и СК начали проверки после ДТП с пятью погибшими на Ставрополье

ПЯТИГОРСК / МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура начали проверки после ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье, в результате которого 5 человек погибли и 18 пострадали.

По данным управления ГИБДД, в пятницу около 02.30 на 420 километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель автобуса "Сан Лонг", двигаясь из Волгограда в Ставрополь, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Рено". В результате ДТП, по предварительным данным, погибли 5 человек, 18 пострадали.

"Прокуратурой Апанасенковского района проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего", - сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Ставропольского края по взаимодействию со СМИ Людмила Дулькина.

СК РФ также сообщил о проверке после ДТП с 5 погибшими.

"По данному факту Ипатовский межрайонный следственный отдел... проводит проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства оказания транспортных услуг по перевозке пассажиров в транспортном средстве и проверено их соответствие на предмет безопасности для жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении пресс-службы СК.

Отмечается, что следователь СК РФ проводит проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, кроме того, предприняты меры на получение сведений об исправности транспортного средства перед выездом на маршрут.