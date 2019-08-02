Прокуратура и СК начали проверки после ДТП с пятью погибшими на Ставрополье

ПЯТИГОРСК / МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура начали проверки после ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье, в результате которого 5 человек погибли и 18 пострадали.
По данным управления ГИБДД, в пятницу около 02.30 на 420 километре автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" водитель автобуса "Сан Лонг", двигаясь из Волгограда в Ставрополь, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Рено". В результате ДТП, по предварительным данным, погибли 5 человек, 18 пострадали.
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"Прокуратурой Апанасенковского района проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего", - сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Ставропольского края по взаимодействию со СМИ Людмила Дулькина.
СК РФ также сообщил о проверке после ДТП с 5 погибшими.
"По данному факту Ипатовский межрайонный следственный отдел... проводит проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства оказания транспортных услуг по перевозке пассажиров в транспортном средстве и проверено их соответствие на предмет безопасности для жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении пресс-службы СК.
Отмечается, что следователь СК РФ проводит проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, кроме того, предприняты меры на получение сведений об исправности транспортного средства перед выездом на маршрут.
По информации УГИБДД, за полчаса до ДТП водитель был остановлен в рамках акции "Сон за рулем", сейчас рассматривается одна из версий произошедшего - усталость водителя автобуса.