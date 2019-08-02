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РИА Новости

Медведев поручил довести до конца расселение из ветхого жилья на Курилах

Вчера, 08:02
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ОСТРОВ ИТУРУП, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил довести до конца процесс расселения из ветхого и аварийного жилья на Курилах.

"Чтобы все <...> получили современное и хорошее жилье", — подчеркнул он.

В пятницу глава правительства прилетел на остров Итуруп. Там он ознакомился с ходом строительства новых жилых домов в Рейдово.
В селе возводят два трехэтажных дома — восемнадцати и 21-квартирный. Общая жилая площадь составит 3828 квадратных метра, стоимость — 301,2 миллиона рублей.
По словам врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, это сократит потребность в переселении из ветхого жилья в селе на 95% и ликвидирует социальную напряженность.
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2011013
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