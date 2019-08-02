Медведев поручил довести до конца расселение из ветхого жилья на Курилах

ОСТРОВ ИТУРУП, 2 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил довести до конца процесс расселения из ветхого и аварийного жилья на Курилах.
"Чтобы все <...> получили современное и хорошее жилье", — подчеркнул он.
В пятницу глава правительства прилетел на остров Итуруп. Там он ознакомился с ходом строительства новых жилых домов в Рейдово.
В селе возводят два трехэтажных дома — восемнадцати и 21-квартирный. Общая жилая площадь составит 3828 квадратных метра, стоимость — 301,2 миллиона рублей.
По словам врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, это сократит потребность в переселении из ветхого жилья в селе на 95% и ликвидирует социальную напряженность.