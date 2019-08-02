КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс выступила против новых санкций в отношении России, так как, по её мнению, вскоре не останется никого и ничего, что можно будет ограничить.
"Проблема с дополнительными санкциями — это, прежде всего, то, что у нас скоро не останется, на что или кого накладывать санкции, и это важно. Я полностью за санкционирование Владимира Путина, его круга, любого, кто был причастен к Крыму, всего этого. Однако существует более молодая, другая Россия, это в основном молодые люди, но некоторые из них просто люди среднего класса, которые водят своих детей в "Макдональдс", хотят иметь лучшую жизнь и тому подобное… Поэтому я надеюсь, что мы не введем санкции, которые ограничат молодых людей, желающих посетить Запад", - заявила Райс в интервью украинскому изданию "Новое время".
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.