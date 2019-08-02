КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс выступила против новых санкций в отношении России, так как, по её мнению, вскоре не останется никого и ничего, что можно будет ограничить.

Возможность новых антироссийских санкций надо внести в оборонный бюджет США, а пока просто ввести второй пакет ограничений – за Скрипалей… В Вашингтоне думают, как еще осложнить отношения двух стран.

Были бы санкции – повод найдется. В США вновь занялись творчеством Возможность новых антироссийских санкций надо внести в оборонный бюджет США, а пока просто ввести второй пакет ограничений – за Скрипалей… В Вашингтоне думают, как еще осложнить отношения двух стран.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.