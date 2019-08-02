Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T07:58Z
https://ria.ru/20190802/1557097717.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/114621/96/1146219660_0:0:4468:2513_1036x0_80_0_0_32438e6dee501f933100842429243da7.jpg
РИА Новости

Кондолиза Райс выступила против новых санкций в отношении России

Вчера, 07:58
9086
© SAUL LOEBКондолиза Райс. Архивное фото
Кондолиза Райс. Архивное фото
© SAUL LOEB
Кондолиза Райс. Архивное фото
КИЕВ, 2 авг - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс выступила против новых санкций в отношении России, так как, по её мнению, вскоре не останется никого и ничего, что можно будет ограничить.
"Проблема с дополнительными санкциями — это, прежде всего, то, что у нас скоро не останется, на что или кого накладывать санкции, и это важно. Я полностью за санкционирование Владимира Путина, его круга, любого, кто был причастен к Крыму, всего этого. Однако существует более молодая, другая Россия, это в основном молодые люди, но некоторые из них просто люди среднего класса, которые водят своих детей в "Макдональдс", хотят иметь лучшую жизнь и тому подобное… Поэтому я надеюсь, что мы не введем санкции, которые ограничат молодых людей, желающих посетить Запад", - заявила Райс в интервью украинскому изданию "Новое время".
Здание Капитолия США
30 июля, 13:02
Были бы санкции – повод найдется. В США вновь занялись творчествомВозможность новых антироссийских санкций надо внести в оборонный бюджет США, а пока просто ввести второй пакет ограничений – за Скрипалей… В Вашингтоне думают, как еще осложнить отношения двух стран.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
2096521784
Обсудить 11
Кондолиза РайсРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Значит следующий раз, когда заходите в "мак", напоминайте себе, что Вы спонсируете главного террориста на земле, который даже этого и не скрывает!
2 августа, 08:04
Дмитрий
4900000
Не уймётся никак. Макдак в ужасе после её слов... )) Мало у кого осталось иллюзий относительно Запада. Сейчас не конец 80х и не начало 90х
2 августа, 08:05
Ярослав Погодин
3400000
Рекомендуем
Севастополь
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
РИА
Новости
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут "доиграться"
Лента
новостей
Решение математических задач
Математики объяснили, как решать посеявшую раздор в Сети школьную задачу
Дефибрилляция сердца
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает перед журналистами во время посещения острова Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Мыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Певица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
"Русфонду" вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
В администрации США объявили о новых санкциях против России
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери. Архивное фото
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Дождь в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
Бомба вот-вот взорвется: глобальный долг достиг 246 триллионов долларов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
Лента новостейМолния