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РИА Новости

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Вчера, 07:51
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Инцидент произошел поздно вечером в четверг во дворе дома. Полицейские прибыли по вызову от жителей, сообщивших о подозрительном мужчине. Когда правоохранители попытались его задержать, он смертельно ранил ножом одного из них, а также ранил его коллегу, который выстрелил из табельного оружия на поражение.
"Возбуждено дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - сказал представитель следственного управления.
По словам собеседника агентства, нападавший - 37-летний местный житель, в момент конфликта с сотрудниками полиции он был пьян. Другие данные о личности мужчины пока не раскрываются.
Ранее в городском УМВД сообщили РИА Новости, что состояние раненого полицейского оценивается как удовлетворительное, он находится в сознании, угрозы для его жизни нет. В свою очередь в окружном управлении МВД отмечали, что семье погибшего полицейского окажут всю необходимую помощь.
Сотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики
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