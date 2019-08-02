В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг во дворе дома. Полицейские прибыли по вызову от жителей, сообщивших о подозрительном мужчине. Когда правоохранители попытались его задержать, он смертельно ранил ножом одного из них, а также ранил его коллегу, который выстрелил из табельного оружия на поражение.

"Возбуждено дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")", - сказал представитель следственного управления.

По словам собеседника агентства, нападавший - 37-летний местный житель, в момент конфликта с сотрудниками полиции он был пьян. Другие данные о личности мужчины пока не раскрываются.