Медведев предложил министрам опробовать термальные ванны на Итурупе

ОСТРОВ ИТУРУП, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил водно-оздоровительный комплекс термальных вод "Жаркие воды" на острове Итуруп.

Глава правительства прибыл на остров курильской гряды из Южно-Сахалинска, где утром в пятницу провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. Ожидается, что на Итурупе Медведев посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов.

Комплекс был открыт в прошлом году в 4 км от села Рейдово в живописном месте на острове Итуруп. Посетители комплекса могут круглый год принимать оздоровительные ванны под открытым небом и в специальных деревянных купелях. Температура минеральной воды из скважины достигает 82 градусов. На территории комплекса можно пройти лечение целебными грязями, водолечение для оздоровления суставов или поднятия иммунитета.

Один из руководителей ЗАО "Гидрострой" Юрий Светликов провел для премьера небольшую экскурсию по комплексу и показал купели. Премьер предложил сопровождающим его министрам опробовать источники.

"Оставайтесь, залезайте, коллеги. Мы поедем, а министров можем вам оставить", - пошутил Медведев.

Затем премьер осмотрел территорию комплекса и оценил ее живописность. "Красивые деревья", - сказал премьер, сделав несколько снимков.

Медведев также осмотрел здание старой школы в селе Рейдово и посетил стройплощадку новой. Для главы правительства директор школы Марина Кисель провела небольшую экскурсию по зданию. Она рассказала, как учебные классы были подготовлены к новому учебному году и каким образом был проведен косметический ремонт.

Медведев заглянул в кабинет информатики, математики и биологии. Директор школы подчеркнула, что материально-техническая база учебного заведения обновляется по мере возможности, все кабинеты оснащены интерактивными комплексами. "Это важно вообще для всех, кто живет здесь, а для школы тем более, потому что это интерактивные возможности", - заметил Медведев.

В кабинете математики глава правительства заметил, что испытал ностальгические чувства, едва войдя в помещение. Кабинет был оформлен по старой, еще советской традиции. На стенах развешены портреты выдающихся математиков разных эпох. На стендах располагались математические инструменты: циркули, транспортиры, линейки.

Взглянув на портреты ученых, премьер сказал: "Классика, когда висят все выдающиеся ученые". "Некоторых я помню еще с детских лет, Декарта, например", - с улыбкой заметил он.

Переведя взгляд на учебную доску и увидев написанную над ней фразу Михаила Ломоносова "Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит", Медведев заметил, что это "известная цитата, еще в советские времена везде всегда висела".

В кабинете биологии директор школы заметила, что его оборудование достаточно скромное, однако даже эти небольшие возможности позволяют провести все опыты, предусмотренные школьной программой. Медведев обратил внимание на скелет, который был укрыт покрывалом.

"Скелет должен быть обязательно, - смеясь, заметил премьер. - Накрыли зачем?" Директор ответила, что таким образом учебный реквизит стараются уберечь от возможной порчи во время ремонта.

Премьер также осмотрел спортивный зал, который во время праздников превращается в актовый, а в вечернее время служит для занятий спортом взрослым жителям села Рейдово. Директор школы показала и столовую, где детям предоставляется двухразовое горячее питание. Однако она посетовала, что оборудование для приготовления пищи нуждается в модернизации. После осмотра здания старой школы глава правительства посетил строительную площадку, расположенную по соседству, где к 2021 году должно появиться новое здание школы, рассчитанной на 135 мест. Ему рассказали, что планируется четыре этажа - один подвальный и три надземных, в здании спроектирована столовая, отдельные спортзал и актовый зал.

Стоимость объекта составляет 614,7 млн рублей. В новой школе предусмотрены столовая, отдельные зоны будут предназначены для классов начальной школы с первого по четвертый классы и для средней и старшей школы с пятого по 11-й классы. По графику планируется сдать школу в ноябре 2021 года, однако Медведева заверили, что есть все шансы завершить стройку раньше.