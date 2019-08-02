Замминистра обороны осмотрит пожары в Красноярском крае с воздуха

КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в пятницу осмотрит с воздуха очаги лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края для уточнения задач по тушению на ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина создала авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Булгаков возглавил оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров.

Замминистра обороны на самолете Ан-26 облетит очаги лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края.

"По итогам совещания с МЧС мы вылетаем в основной район пожаров с целью уточнения задачи для авиации на вторую половину дня и 3 августа", - сказал Булгаков журналистам.

Ранее Булгаков сообщил журналистам, что в четверг в регионе работали восемь самолётов Ил-76 Минобороны РФ, которым совместно с авиацией МЧС удалось погасить пожары на территории 23 тысячи гектаров.