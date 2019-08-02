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РИА Новости

Замминистра обороны осмотрит пожары в Красноярском крае с воздуха

Вчера, 07:42
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в пятницу осмотрит с воздуха очаги лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края для уточнения задач по тушению на ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина создала авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Булгаков возглавил оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров.
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Замминистра обороны на самолете Ан-26 облетит очаги лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края.
"По итогам совещания с МЧС мы вылетаем в основной район пожаров с целью уточнения задачи для авиации на вторую половину дня и 3 августа", - сказал Булгаков журналистам.
Ранее Булгаков сообщил журналистам, что в четверг в регионе работали восемь самолётов Ил-76 Минобороны РФ, которым совместно с авиацией МЧС удалось погасить пожары на территории 23 тысячи гектаров.
В пятницу, по словам замминистра обороны, планируется выполнить 20 вылетов Ил-76. Кроме того, отметил Булгаков, планируется не менее 15-20 вылетов вертолетов Ми-8.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуДмитрий БулгаковМинистерство обороны РФКрасноярский крайПроисшествия
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