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РИА Новости

В Бангкоке прогремели три новых взрыва

Вчера, 07:38
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© AFP 2019 / Lillian SuwanrumphaНа месте одного из взрывов в Бангкоке, Тайланд. 2 августа 2019
На месте одного из взрывов в Бангкоке, Тайланд. 2 августа 2019
© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
БАНГКОК, 2 авг – РИА Новости. Еще три взрыва маломощных взрывных устройств произошли утром в пятницу в Бангкоке, полицейские саперы исследуют два подозрительных предмета, которые могут оказаться взрывными устройствами, сообщает телеканал Nation TV.
Один взрыв произошел около 10.00 (06.00 мск) у здания Главного штаба вооруженных сил Таиланда. Там же полицейскими саперами были найдены два подозрительных предмета, которые могут оказаться самодельными взрывными устройствами, сообщает телеканал.
Еще два взрыва раздались приблизительно в то же время на территории главного комплекса правительственных зданий на северной окраине Бангкока. При взрывах никто не пострадал, говорится в сообщении.
Ранее телеканал сообщал о семи взрывах, произошедших в центральных районах города в период с 5 утра до 09.30 (01.00 – 05.30 мск). Три из них произошли в районе Прату Нам в непосредственной близости от конгресс-центра, в котором на этой неделе проходят министерские мероприятия АСЕАН с участием партнеров блока, в том числе России, США, Китая и других стран. При первом взрыве легкие ранения получили два муниципальных работника, собиравших мусор: взрывное устройство было спрятано в куче сухих листьев. Еще два устройства взорвались под станцией надземного метро в районе, в котором расположены головные офисы банков и несколько посольств, в том числе посольство России. Затем два взрыва прогремели у правительственного здания на улице имени короля Рамы Девятого неподалеку от центральной части города.
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Полицейские саперы пока не смогли определить тип самодельных взрывных устройств, взорвавшихся утром в столице Таиланда. Известно, что это устройства с маломощными зарядами, сообщает телеканал.
Вечером в четверг два ложных взрывных устройства были обнаружены у въезда на территорию Главного управления Национальной полиции Таиланда, находящегося в 500 метрах от конгресс-центра, в котором проходят министерские мероприятия АСЕАН. Устройства были упакованы в картонные коробки, одну из-под фруктового сока и вторую, из-под картофельных чипсов. В них были взрыватели, провода, поражающие элементы (стальные шарики), но не было взрывчатки. Полиции удалось задержать лиц, подложивших ложные бомбы, через пять часов после их обнаружения. Подозреваемые были опознаны по видео с камер наружного наблюдения у здания главка полиции и найдены и задержаны уже вне городской черты Бангкока в автобусе, следовавшем в южные провинции Таиланда, несмотря на три переодевания по пути на автовокзал.
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