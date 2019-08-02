В Бангкоке прогремели три новых взрыва

БАНГКОК, 2 авг – РИА Новости. Еще три взрыва маломощных взрывных устройств произошли утром в пятницу в Бангкоке, полицейские саперы исследуют два подозрительных предмета, которые могут оказаться взрывными устройствами, сообщает телеканал Еще три взрыва маломощных взрывных устройств произошли утром в пятницу в Бангкоке, полицейские саперы исследуют два подозрительных предмета, которые могут оказаться взрывными устройствами, сообщает телеканал Nation TV

Один взрыв произошел около 10.00 (06.00 мск) у здания Главного штаба вооруженных сил Таиланда. Там же полицейскими саперами были найдены два подозрительных предмета, которые могут оказаться самодельными взрывными устройствами, сообщает телеканал.

Еще два взрыва раздались приблизительно в то же время на территории главного комплекса правительственных зданий на северной окраине Бангкока. При взрывах никто не пострадал, говорится в сообщении.

Ранее телеканал сообщал о семи взрывах, произошедших в центральных районах города в период с 5 утра до 09.30 (01.00 – 05.30 мск). Три из них произошли в районе Прату Нам в непосредственной близости от конгресс-центра, в котором на этой неделе проходят министерские мероприятия АСЕАН с участием партнеров блока, в том числе России, США, Китая и других стран. При первом взрыве легкие ранения получили два муниципальных работника, собиравших мусор: взрывное устройство было спрятано в куче сухих листьев. Еще два устройства взорвались под станцией надземного метро в районе, в котором расположены головные офисы банков и несколько посольств, в том числе посольство России. Затем два взрыва прогремели у правительственного здания на улице имени короля Рамы Девятого неподалеку от центральной части города.

Полицейские саперы пока не смогли определить тип самодельных взрывных устройств, взорвавшихся утром в столице Таиланда. Известно, что это устройства с маломощными зарядами, сообщает телеканал.