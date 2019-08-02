Премьер Таиланда пообещал быстро найти виновных во взрывах в Бангкоке

БАНГКОК, 2 авг – РИА Новости. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча решительно осудил серию взрывов в Бангкоке в пятницу утром и пообещал гражданам страны защиту и скорейший розыск преступников.

Семь взрывов прогремели в пятницу в центральных районах города. Ранены два человека. Позже произошли еще три взрыва малой мощности. Полицейские саперы исследуют два подозрительных предмета, которые могут оказаться взрывными устройствами.