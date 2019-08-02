Глава Бурятии заявил о претензиях к властям пострадавших от паводка районов

УЛАН-УДЭ, 2 авг – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил РИА Новости, что у него есть претензии к представителям власти пострадавших от паводка Закаменского и Джидинского районов республики.

В четверг Цыденов побывал в Закаменском и Джидинском районах Бурятии, где ранее из-за обильных осадков вышла из берегов реки Джида и подтопила часть населенных пунктов. По словам главы Бурятии, из пострадавшего от паводка Закаменского района вода ушла и требуется проведение восстановительных работ, а в Джидинском паводок усиливается.