В Москве до конца года появятся еще 15 участков выделенных полос

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Еще 15 участков выделенных полос появятся в Москве в течение текущего года в рамках выполнения поручения мэра столицы, сообщил РИА Новости заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"До конца года в Москве появятся еще 15 участков выделенных полос – по поручению мэра Москвы мы продолжаем обустраивать сеть приоритетного движения магистрального транспорта. В 2019 году уже введены четыре участка", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что выделенные полосы в этом году обустраиваются только на самых напряженных участках — там, где приоритет наземного транспорта важнее всего. Большинство таких полос короткие – из 15 запланированных на этот год участков 11 имеют длину менее километра.

"Это участки на Марксистской, Яузской, Самотечной улицах, Орликов переулок, улица Красного Маяка, Головинская эстакада и другие. Также запланированы протяженные участки: Волгоградский проспект (около 8 км), Проектируемый проезд 5108 (2 км) (это новая дорога, связывающая Бирюлево-Восточное с метро "Пражская")", - пояснил заммэра.

Также Ликсутов добавил, что будут обустроены выделенные полосы еще на двух больших участках в Новой Москве: улица Александры Монаховой (около 2 км), Калужское шоссе (18 км). По словам заммэра, по новым выделенкам пройдут 147 городских и пригородных маршрутов, которыми пользуются около 300 тысяч москвичей. Всего до конца года обустроят 34 километра выделенных полос. Таким образом, общая протяженность выделенок в Москве достигнет 369 километров.

"Выделенные полосы – это мировая практика, и в Москве они доказали свою эффективность. Благодаря им магистральный транспорт получит приоритет, который позволит избежать до 90% причин сбоев и задержек в движении. Количество ДТП на выделенных полосах снижается до 25%. Число пассажиров на отдельных направлениях, по нашим прогнозам, может вырасти до 30%", - добавил Ликсутов.