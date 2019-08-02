В одном из сел Хабаровского края начали ликвидировать последствия паводка

ХАБАРОВСК, 2 авг - РИА Новости. Местные власти приступили к ликвидации последствий паводка в селе Удское Тугуро-Чумиканского района, где в зону паводка попали 32 жилых дома и 60 приусадебных участков, работают комиссии по оценке ущерба, сообщает правительство края в пятницу.

Ранее сообщалось, что в Удском было эвакуировано более 130 человек. Также в зону разлива реки Уда попали села Неран и Алгазея. В настоящее время все территории освободились от воды, люди вернулись в дома.

"Сейчас в Удском оперативно подсчитывают ущерб, нанесенный наводнением. В районе необходимо отремонтировать мост, дорогу в местный аэропорт. Специальные комиссии также оценивают степень повреждения жилья. Санитарным службам предстоит провести дератизацию и дезинфекцию территорий, оказавшихся под водой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что территорию необходимо оперативно расчистить от мусора, принесенного речным потоком, а также просушить дома. Для просушки домов из краевого резерва завезено 40 тепловых пушек, доставлено 10 мотопомп и насосов, 14 различных генераторов электричества. Для людей приготовили комплекты постельного белья, продукты питания, запасы медикаментов.