В Гонконге задержали восемь человек за хранение взрывчатых веществ и оружия

ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Полиция Гонконга в ходе рейда в четверг задержала восемь человек за хранение оружия и взрывчатых веществ, пока не сообщается, имеют ли они отношение к проходящим в городе антиправительственным протестам, говорится в заявлении на сайте полиции Гонконга.
"Полиция задержала семь мужчин и одну женщину по подозрению в хранении оружия для нападения и хранении взрывчатых веществ без лицензии", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов города провели рейд и задержания в одном из промышленных зданий района Шатин в четверг поздно вечером. Во время рейда полиция изъяла материалы для изготовления зажигательных бомб, луки и стрелы.
Как сообщают местные СМИ, задержания вызвали очередную волну протестов возле участка района Шатин, ночью там собрались только около 100 человек, которые успели выстроить баррикады возле входа в участок, к утру их удалось разогнать.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, и протесты продолжились.
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