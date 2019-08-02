В Гонконге задержали восемь человек за хранение взрывчатых веществ и оружия

ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Полиция Гонконга в ходе рейда в четверг задержала восемь человек за хранение оружия и взрывчатых веществ, пока не сообщается, имеют ли они отношение к проходящим в городе антиправительственным протестам, говорится в заявлении на Полиция Гонконга в ходе рейда в четверг задержала восемь человек за хранение оружия и взрывчатых веществ, пока не сообщается, имеют ли они отношение к проходящим в городе антиправительственным протестам, говорится в заявлении на сайте полиции Гонконга.

"Полиция задержала семь мужчин и одну женщину по подозрению в хранении оружия для нападения и хранении взрывчатых веществ без лицензии", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов города провели рейд и задержания в одном из промышленных зданий района Шатин в четверг поздно вечером. Во время рейда полиция изъяла материалы для изготовления зажигательных бомб, луки и стрелы.

Как сообщают местные СМИ, задержания вызвали очередную волну протестов возле участка района Шатин, ночью там собрались только около 100 человек, которые успели выстроить баррикады возле входа в участок, к утру их удалось разогнать.