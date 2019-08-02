Вертолеты армейской авиации Ми-8 приступили к тушению пожаров в Сибири

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вертолеты армейской авиации приступили к тушению пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, сообщает Минобороны.

Ежедневно они будут выполнять от 10 до 15 вылетов для локализации очагов возгораний.

Ранее экипажи вертолетов армейской авиации Центрального и Восточного военных округов перебазировались на оперативные аэродромы.

Все вертолеты, задействованные в тушении пожаров, оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5 емкостью пять тонн.

Пожары в Сибири

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.