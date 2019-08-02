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РИА Новости

Вертолеты армейской авиации Ми-8 приступили к тушению пожаров в Сибири

Вчера, 07:04
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8. Архивное фото
Вертолет Ми-8. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Вертолеты армейской авиации приступили к тушению пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, сообщает Минобороны.
Ежедневно они будут выполнять от 10 до 15 вылетов для локализации очагов возгораний.
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Ранее экипажи вертолетов армейской авиации Центрального и Восточного военных округов перебазировались на оперативные аэродромы.
Все вертолеты, задействованные в тушении пожаров, оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5 емкостью пять тонн.

Пожары в Сибири

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.
В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМи-8Министерство обороны РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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