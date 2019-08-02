Японские власти намерены усилить ПРО в ответ на пуски северокорейских ракет

ТОКИО, 2 авг – РИА Новости. Министр обороны Японии Такэси Ивая заявил, что стране необходимо усовершенствовать систему противоракетной обороны на фоне последних пусков КНДР.
"Северная Корея работает над улучшением возможностей и расширением типов имеющегося вооружения. Должна быть внедрена такая система противоракетной обороны, которая могла бы реагировать на все типы угроз", - приводит слова Иваи агентство Киодо.
16 ноября 2018, 14:23Акценты - Радио SputnikБез пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружиеВ Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.
Южнокорейские военные сообщили, что КНДР произвела пуски "неопознанных снарядов" малой дальности из провинции Хамгён-Намдо в Японское море между 2.59 и 3.23 в пятницу (20.59 и 21.23 четверга мск). Оба снаряда пролетели около 220 километров, достигнув максимальной высоты в 25 километров. Военные Южной Кореи и США полагают, что КНДР могла испытать баллистические ракеты малого радиуса действия нового типа, а полетные характеристики выпущенных снарядов схожи с теми, которые были испытаны 31 июля.
Пуски КНДР в ночь на пятницу стали третьими в течение недели. В среду КНДР испытала две ракеты, пролетевшие примерно 250 километров в сторону Японского моря. Еще две ракеты КНДР испытала там же 25 июля. Ранее министр обороны Японии уже заявлял, что траектория полета испытанных КНДР в июле ракет делает их сложными для перехвата имеющимися в стране системами ПРО.
В свою очередь, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает, что лидер КНДР Ким Чен Ын руководил на месте учебными стрельбами из новых орудий системы управляемого реактивного огня.
Совет Безопасности ООН запрещает КНДР разработку и пуски баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций.