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РИА Новости

В Бурятии выплатят компенсации из-за паводка людям, не имеющим прописки

Вчера, 06:56
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УЛАН-УДЭ, 2 авг – РИА Новости. Жители Бурятии, не имеющие прописки, смогут получить компенсацию на утраченное из-за наводнения имущество, для этого необходимо получить письменное свидетельство двух соседей о проживании в попавшем в зону паводка населенном пункте, сообщил РИА Новости глава республики Алексей Цыденов.
В республике сложилась сложная ситуация из-за обильных осадков. По словам Цыденова, из пострадавшего от паводка Закаменского района вода ушла, а Джидинском в связи с выходом из берегов реки Джида паводок усиливается.
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"Безусловно, людям будут предоставлены компенсации впоследствии. Первое, что они говорили, что там много живет непрописанных: кто-то находится в гражданском браке, кто-то купил дом и не прописался. Поэтому там приняли решение о том, что компенсацию будем выплачивать по фактическому проживанию. Для этого необходимо, чтобы два соседа подтвердили документально, что человек там проживает. Эти правила мы утвердим постановлением правительства буквально на днях", - сказал Цыденов.
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Алексей ЦыденовБурятияОбщество
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