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РИА Новости

В Южной Корее пообещали решительно ответить Японии на торговые ограничения

Вчера, 06:54
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея. Архивное фото
Флаг Республики Корея. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТОКИО, 2 авг – РИА Новости. Южная Корея выразила глубокое сожаление в связи с решением правительства Японии исключить ее из списка "белых" стран, которым не требуется каждый раз получать разрешение на покупку высокотехнологичной продукции или технологий, и намерена в будущем "решительно ответить на эти несправедливые действия" Токио.
"Мы глубоко сожалеем в связи с решением кабинета министров (премьер-министра – ред.) Абэ исключить Южную Корею из "белого" списка. Наше правительство продолжало искать возможность дипломатических консультаций и диалога для разрешения проблема. Наше правительство было открыто до конца для разрешения проблем путем диалога и общения", - заявила в ходе пресс-конференции представитель администрации южнокорейского президента Ко Мин Чжун.
Она также подчеркнула, что "в будущем правительство Южной Кореи намерено решительно ответить на эти несправедливые действия Японии".
Ранее в пятницу кабинет министров Японии принял решение об исключении Южной Кореи из "белого" списка стран с минимальными торговыми ограничениями на приобретение высокотехнологичной продукции и технологий. Официально данное решение вступит в силу спустя 21 день, то есть к концу августа. Это стало вторым этапом экспортных ограничений, которые Токио наложил на Сеул в последнее время.
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Япония 1 июля объявила о решении ограничить экспорт в Южную Корею трех химических компонентов, которые необходимы для производства полупроводников и электронного оборудования. Речь, в частности, идет о фторированном полиимиде, 90% мирового производства которого приходится на Японию. Он необходим для изготовления гибких органических светодиодных дисплеев, а также резистов для полупроводников. По различным данным, Япония производит 70% резистов в мире. Кроме этого, под ограничения попадает и фторид водорода, который используется для очистки полупроводников.
Официально ограничения вступили в силу с 4 июля. Формальной причиной стал "подрыв доверия" - у Японии появились сомнения, что Южная Корея могла экспортировать в КНДР товары двойного назначения. Однако, по мнению ряда экспертов, обострение внешнеторговых отношений произошло на фоне подготовки к процессу по продаже активов японских компаний Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries, которые были в ноябре прошлого года приговорены южнокорейским судом к выплате компенсаций гражданам Южной Кореи за то, что они были принудительно привлечены к труду на предприятиях этих компаний в годы Второй мировой войны.
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В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты, а южнокорейское правительство направит на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.
Для разрешения возникших противоречий Япония предложила созвать международную арбитражную комиссию, но южнокорейская сторона отказалась от этого.
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