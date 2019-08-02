Угрозы жизни полицейского, получившего ранение в Сургуте, нет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг - РИА Новости. Угрозы жизни сотрудника полиции, получившего ранение при задержании мужчины с ножом в Сургуте, нет, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг во дворе дома. Полицейские прибыли по вызову от жителей, сообщивших о подозрительном мужчине. Когда правоохранители попытались его задержать, он смертельно ранил ножом одного из них, а также ранил его коллегу, который выстрелил из табельного оружия на поражение.

Как пояснили в городском УМВД, состояние раненого полицейского оценивается как удовлетворительное.

"Он в сознании, находится в обычной палате, не в реанимации. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства.