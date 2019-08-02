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РИА Новости

Угрозы жизни полицейского, получившего ранение в Сургуте, нет

Вчера, 06:35
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 авг - РИА Новости. Угрозы жизни сотрудника полиции, получившего ранение при задержании мужчины с ножом в Сургуте, нет, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД.
Инцидент произошел поздно вечером в четверг во дворе дома. Полицейские прибыли по вызову от жителей, сообщивших о подозрительном мужчине. Когда правоохранители попытались его задержать, он смертельно ранил ножом одного из них, а также ранил его коллегу, который выстрелил из табельного оружия на поражение.
Как пояснили в городском УМВД, состояние раненого полицейского оценивается как удовлетворительное.
"Он в сознании, находится в обычной палате, не в реанимации. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства.
Ранее в окружном управлении МВД сообщали, что семье погибшего полицейского окажут всю необходимую помощь.
Сотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики
1 июля, 15:22
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