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РИА Новости

Россия воспользовалась слабостью Трампа, пишет Foreign Policy

Вчера, 06:30
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп распорядился опубликовать cекретную записки о роли ФБР. 2 февраля 2018
Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать cекретную записки о роли ФБР. 2 февраля 2018
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россия пользуется бездействием Дональда Трампа и продает оружие союзникам и партнерам Вашингтона, вбивая клин в отношения США с другими странами, пишет Foreign Policy.
Отмечается, что из-за неоднозначных сигналов администрации американского лидера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убедился, что он может спокойно закупить российские ЗРК С-400, не рискуя попасть под серьезные санкции и навредить двусторонним отношениям. Однако, подчеркивает журнал, сделка между Анкарой и Москвой заставляет задуматься, сможет ли Белый дом удержать союзников Вашингтона от действий, которые идут вразрез с интересами США.
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Издание добавляет, что Саудовская Аравия, Катар и Индия, которые также заинтересовались приобретением российских комплексов ПВО, внимательно следят за тем, как администрация Трампа вводит санкции по закону CAATSA, и оценивают риски и преимущества от покупки российского оружия.
По мнению автора статьи, Белый дом ставит себя в заведомо проигрышное положение. Так, если администрация Трампа откажется от санкционного давления против Анкары, то она ослабит закон CAATSA и продемонстрирует, что угрозы, звучащие со стороны Вашингтона, — неубедительные, пишет журнал. Однако если США все же введут ограничительные меры, то это подорвет отношения между Соединенными Штатами и Турцией, что, опять же, будет на руку России, отмечает издание.
Закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) предусматривает введение ограничительных мер против стран, которые в том числе осуществляют военно-техническое сотрудничество с Россией.
Ранее США заявили о решении исключить Анкару из программы F-35 после начала поставок российских систем С-400 в Турцию. Однако глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что у США нет правовых основ для того, чтобы прибегнуть к такой мере.
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Президенты США и России против западных СМИ: почему Трамп так их троллит
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Дональд ТрампРоссияСШАВ мире
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